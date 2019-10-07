مجلس كربلاء يصادق على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الاربعينية

( المستقلة ) / علي النصر الله / … اعلن مجلس محافظة كربلاء عن عقد جلسة طارئة للمصادقة على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، فيما دعا محافظ كربلاء الى تأجيل التظاهرات في المدينة وذلك من أجل التفرغ لخدمة الزائرين الذين يقدمون من مختلف انحاء العراق والدول العربية والاجنبية.



وقالت عضو مجلس المحافظة بشرى حسن عاشور لــ ( المستقلة ) ان المجلس صادق في جلسة طارئة على الخطة الأمنية الخاصة بمراسم الزيارة الاربعينية “.



وأوضحت إن ” الخطة الامنية تنفذها القطعات العسكرية العراقية وبمساندة من قطعات الحشد الشعبي”.

من جانب اخر دعا محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، الى تأجيل التظاهرات في المدينة، وذلك من أجل التفرغ لخدمة زائري الامام الحسين (ع) خلال زيارة الأربعين” .



وقال الخطابي إن “الكربلائيين يريدون التفرغ لخدمة زائري الزيارة الأربعينية، وانشاء المواكب، وأنه طلب من المتظاهرين تأجيل فعالياتهم حتى انتهاء الزيارة “.

