مجلس ال حيدر الثقافي يكرم عدد من مبدعي سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اقام مجلس ال حيدر الثقافي في سوق الشيوخ امسية ثقافية كرم فيها عدد من مبدعي القضاء في مجالي العلم  الادب ، وسط حضور غفير للمثقفين والاكادميين والادباء .

وتحدث المكرمون عن انجازاتهم ومسيرتهم الابداعية ، كما وتخلل الامسية قراءات شعرية وقصصية ونقاشات ادبية .

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وفي ختام الامسية وزعت دروع الابداع على المكرمين وهم  ، الشاعر اجود مجبل ، والقاص والمخرج والشاعر جميل الماهود ، والدكتور هادي والي صاحب ،  و خالد الحمداني .

 

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