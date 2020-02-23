مجلس ال حيدر الثقافي يكرم عدد من مبدعي سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اقام مجلس ال حيدر الثقافي في سوق الشيوخ امسية ثقافية كرم فيها عدد من مبدعي القضاء في مجالي العلم الادب ، وسط حضور غفير للمثقفين والاكادميين والادباء .

وتحدث المكرمون عن انجازاتهم ومسيرتهم الابداعية ، كما وتخلل الامسية قراءات شعرية وقصصية ونقاشات ادبية .

وفي ختام الامسية وزعت دروع الابداع على المكرمين وهم ، الشاعر اجود مجبل ، والقاص والمخرج والشاعر جميل الماهود ، والدكتور هادي والي صاحب ، و خالد الحمداني .