مجلس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس

(المستقلة)… وجه مجلس الوزراء، الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء وجه بتعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس 21 و 22 – 3-2018 بمناسبة أعياد نوروز”.

يذكر أن الكرد يحتفلون في 21 من آذار في كل عام، بعيد نوروز الذي يعد عيداً قومياً وتاريخياً لهم يعبر عن “الحرية والتخلص من الظلم”، إضافة إلى أنه يمثل رأس السنة الجديدة في التقويم الكردي، وتحيي الكثير من شعوب الشرق الأوسط أعياد نوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وطاجاكستان وأوزبكستان.(النهاية)