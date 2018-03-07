مجلس الوزراء يوافق على مباشرة العمل بملعب الناصرية الأولمبي

(المستقلة)..اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري ،الأربعاء، عن تصويت مجلس الوزراء على مباشرة العمل في ملعب الناصرية الأولمبي وتخويل وزير الشباب والرياضة لمتابعة العمل.

وقال محافظ ذي قار ” صوت مجلس الوزراء على استكمال العمل في ملعب الناصرية الأولمبي، بعد أن طلبنا من السيد رئيس الوزراء في عدة لقاءات استثنائه من الإيقاف، فضلا عن مفاتحة مجلس الوزراء لهذا الغرض”.

وأشار الى “تخويل وزير الشباب والرياضة لمتابعة الإجراءات القانونية لمباشرة الشركة المنفذة السابقة أعمالها في ملعب الناصرية الأولمبي بأقرب وقت، بعد إن بلغ نسب إنجاز جيدة”.

واشار الى إن ” الملعب يخدم شريحة كبيرة من الرياضيين كونه الملعب الوحيد في المحافظة رغم كثافتها السكانية التي تجاوزت المليونين نسمة”.