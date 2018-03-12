مجلس الوزراء يوافق على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الاول المقبل

(المستقلة)..اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 27/2/2018 على مقترح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال البدران ان المفوضية اقترحت بموجب كتابها في 26/2/2018 على مجلس الوزراء بتحديد 22/12/2018 موعدا لاجراء الانتخابات المحلية، مضيفا الى ان مجلس الوزراء ناقش المقترح وصادق عليه.

واشار الى ان المفوضية ستتخذ الاجراءات اللازمة والعمل بموجب هذا التوقيت لوضع الجدول الزمني الذي ستعده استعدادا لاجراء الانتخابات المحلية

يذكر ان مفوضية الانتخابات تعمل حاليا على اجراء الانتخابات البرلمانية في 12/5/2018 وتستمر باستعداداتها لاجراء الانتخابات المحلية في الموعد الذي وافق عليه مجلس الوزراء