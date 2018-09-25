مجلس الوزراء يقر توصيات لتنمية الاقتصاد العراقي ابرزها تأسيس حاضنة للاستثمار

(المستقلة) … اعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علي جاسب، اليوم الثلاثاء، ان مجلس الوزراء اقر توصيات لتنمية الاقتصاد العراقي ابرزها تأسيس حاضنة الاستثمار.

وقال جاسب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مجموعة من التوصيات اقرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة و الثلاثين المنعقدة في نهاية شهر اب الماضي و التي تهدف الى معالجة التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في العراق”.

وأضاف ان “التوصيات التي وردت من الامانة العامة تضمنت عدة محاور منها تنشيط الاجراءات الادارية لعمليات الاستثمار و تسهيلها من خلال مجموعة من النقاط ابرزها تأسيس حاضنة الاستثمار بصلاحيات معينة فيما تضمن المحور الثاني مجموعة من التوصيات الخاصة بالتعرفة الجمركية اما باقي المحاور تلخصت في تسهيل اجراءات منح سمات الدخول و التعاقدات الحكومية و ملف الضرائب و الشراكة مع القطاع الخاص”.

يذكر ان هذه التوصيات جاءت كجزء من رؤية الحكومة في تحقيق اصلاح اقتصادي شامل خلال مؤتمر حضره مجموعة من الوزراء و رؤساء الهيئات بإدارة الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق .