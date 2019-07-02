مجلس الوزراء يقر التوصيات بشأن صناعة الاسمنت في العراق

(المستقلة).. وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الاسبوعية، اليوم الثلاثاء،على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن صناعة الإسمنت في العراق .

وناقش المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، العديد من القضايا والمواضيع المعدّة لجدول أعماله واتخذ عددا من القرارات.

وأقرّ اتفاقية قرض ( مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية ) بين حكومة جمهورية العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية .

كما وافق المجلس على توصيات تقرير الزيارة التفقدية الى محافظة نينوى المتضمن الوقوف على الواقع الخدمي وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع .

وفي قطاع السكن تم إقرار توصيات محضر الاجتماع التشاوري المختص بتحديد نسبة معيّنة من انجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الاراضي الى المستثمرين وبما يضمن جدية المستثمر في انجاز المشروع على عاتقه .

وفي المجال الخدمي وافق مجلس الوزراء على استلام شبكة المجاري في منطقتي بوب الشام والثعالبة من قبل امانة بغداد .

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن المنحة المخصصة للعتبتين العباسية والحسينية .

وقرر المجلس ايضا الموافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن اللجان المشتركة الخاصة بعقود التسليح .