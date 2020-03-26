مجلس الوزراء يقرر تمديد حظر التجوال حتى يوم 11 نيسان المقبل

المستقلة ..اعلن مجلس الوزراء، الخميس، تمديد حظر التجوال حتى يوم 11 نيسان المقبل.

وقال المجلس في بيان مقتضب أن ” مجلس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال لغاية 11 نيسان المقبل”.

وكان من المقرر ان يتم انتهاء حظر التجول يوم السبت المقبل، بعدما مددته خلية الازمة الأسبوع الماضي.

وكانت مديرية صحة الكرخ، قد أعلنت يوم امس الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا، فيما يتم تسجيل عدد من الحالات في جانب الرصافة بالعصمة بغداد بالإضافة الى بقية المحافظات.