مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة العامة

المستقلة .. عقد مجلس الوزراء ، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الموازنة المالية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة”.

وأعلن احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، في وقت سابق، عن تخصيص جلسة طارئة مطلع الاسبوع المقبل لاقرار الموازنة”.

وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة ، ان “مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم قرر تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة”.