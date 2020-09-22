مجلس الوزراء يطلع على آخر مستجدات جهود الصحة ضد كورونا

المستقلة /سرى جياد/ ..اطلع مجلس الوزراء على إيجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا. 

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، ان المجلس اطلع ايضا  على الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والسيطرة على الانتشار والتي أدت الى أن ترتفع نسبة التشافي إلى 80% وأن تنخفض نسبة الوفيات إلى 2.7% من المجموع الكلي للمصابين. 

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