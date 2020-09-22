مجلس الوزراء يطلع على آخر مستجدات جهود الصحة ضد كورونا

المستقلة /سرى جياد/ ..اطلع مجلس الوزراء على إيجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا.

مجلس الوزراء يطلع على إيجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والسيطرة على الانتشار، والتي أدّت الى أن ترتفع نسبة التشافي الى 80%، وأن تنخفض نسبة الوفيات الى 2.7% من المجموع الكلّي للمصابين. pic.twitter.com/sQvDbsyvjL — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 22, 2020

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، ان المجلس اطلع ايضا على الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والسيطرة على الانتشار والتي أدت الى أن ترتفع نسبة التشافي إلى 80% وأن تنخفض نسبة الوفيات إلى 2.7% من المجموع الكلي للمصابين.