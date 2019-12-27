مجلس الوزراء يضع قرارات للتعامل مع “المحاضرين المجانيين”

المستقلة / الامانة العامة لمجلس الوزراء تدعو وزارة التربية ومكاتب المحافظين الى تثبيت المحاضرين المتعاقدين ضمن حركة الملاك والدرجات الوظيفية التي ستشغر نظرا لشمول شريحة كبيرة من الملاك التدريسي بالتقاعد بتاريخ 2019/12/31 نتيجة تنفيذ قانون التقاعد (26 لسنة 2019) المعدل لقانون التقاعد الموحد (9 لسنة 2014).

ندعو الى تثبيت المحاضرين المتعاقدين ضمن حركة الملاك وفق آلية عادلة تعتمد على كفاءة وجودة الأداء في انجاز مهامهم مع مراعات احتساب مدة المحاضرات المجانية لجميع المحاضرين عند التثبيت وعدم حرمانهم منها بسبب عدم تسلم اجور النقل وكذلك شمول الذين انقطعو عن الدوام دون مخالفة قانونية وعد السنوات السابقة قبل 2018 (قبل الانقطاع عن اعطاء المحاضرات) من نقاط المفاضلة.