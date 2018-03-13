مجلس الوزراء يصوت على قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات

(المستقلة)… صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات، كما صوت على مشروع نظام كلية الحرب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ه تلقته (المستقلة) إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي”، موضحا أنه “صوّت على مشروع نظام كلية الحرب”.

واضاف المكتب في بيانه، أنه “تم التصويت على دمج الشركة العامة للإسناد الهندسي مع الشركة العامة للحديد والصلب تحت تسمية الشركة العامة للحديد والصلب”، مشيرا الى أن “المجلس صوّت على حماية المنتجات (محولات التوزيع والمقاييس الكهربائية (الميكانيكية) و(محولات القدرة) وكذلك حماية منتج الاسفنج الصناعي ومنتج السياج المغلون الواقي للطرق”.

وقال البيان أن “مجلس الوزراء صوّت على مقترح قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات”، لافتا الى أنه “تم التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012”.

وتابع المكتب، أنه “صوّت ايضا على تخويل وزارة المالية او من يخوله الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا للاغراض المحددة في مشروع قانون الموازنة المالية”.(النهاية)