مجلس الوزراء يستضيف مفوضية الانتخابات ويوافق على الخطة الخمسية

(المستقلة)..استضاف مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الاحد ١ نيسان ٢٠١٨ برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعضاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات في بغداد والمحافظات .

وجرى اثناء الجلسة المطولة مناقشة سير عمل الاستعدادات لتوزيع بطاقات الناخب.و كيفية منع بيع البطاقات او التلاعب بها ( الاجراءات والضمانات ) وغلق جميع الثغرات..

كما تم مناقشة احتياجات مفوضية الانتخابات و موقف توزيع البطاقات وبالاخص في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين.

وقرر مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية او استخدامها من الشخص الممنوحة له او قيام الشخص بتغيير ارادة الناخب او تعمد الشخص التصويت باسم غيره كونها تعد جرائم يعاقب عليها القانون وذلك لغرض ايقاع العقوبات المحددة قانونا لمرتكبي تلك الجرائم.

كما اقر مجلس الوزراء خطة التنمية الوطنية الخمسية ( ٢٠١٨- ٢٠٢٢ ) والتي تقوم على محاور رئيسة ( الحكم الرشيد ، القطاع الخاص، اعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر )، حيث تركز الخطة على: النهوض بالقطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصولا الى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره ٧%.

وتضمنت الخطة زيادة القدرة الانتاجية في قطاع النفط الخام الى ( ٦،٥ ) مليون برميل يوميا، مع توفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الاخرى.