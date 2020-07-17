مجلس الوزراء يرفد الشطرة بجهاز PCR لكشف المصابين بكورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن رفد مستشفى الشطرة العام بجهاز PCR الخاص بكشف المصابين بفيروس كورونا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء .

وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء رفدت ردهات العزل في مستشفى الشطرة العام بجهاز PCR الخاص بكشف المصابين بكورونا ، اضافة الى عشرة الاف عينة اختبار تشخيصية لفحص المشتبه اصابتهم بالفيروس “.

واشار الى ان ” الجهاز سينصب ويجهز بالمواد التشخيصية بعد تهيئة المكان اللازم ، والمباشرة بالعمل عليه من قبل كوادر مختبرية متخصصة “.

ولفت الى ان ” الامانة العامة رفدت في الاسابيع الماضية ردهات العزل في المستشفى بمواد طبية ومعقمات وقناني اوكسجين “.