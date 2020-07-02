مجلس الوزراء يرسل شحنة مساعدات طبية الى ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وصلت الى محافظة ذي قار ، اليوم الخميس ، شحة مساعدات طبية مقدمة من الامانة الاعامة لمجلس الوزراء لتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا .

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور حسين الكنزاوي ان ” منظمات التمويل الاصغر ، ودائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ارسلت قافلة من المساعدات الطبية والوقائية الى المحافظة “.

واوضح ان ” الشحنة تضمنت 65 الف كمامة طبية ، و 5000 بدلة واقية ، و 300 وسادة طبية ، واجهزة تنظيم الاوكسجين ، فضلا عن مواد تعفير ومعدات واكياس طبية ومواد اخرى “.