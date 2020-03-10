مجلس الوزراء يدعو للاتزام بمقررات خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا

(المستقلة).. اعلن مجلس الوزراء عن متابعته “بإهتمام آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ، والالتزام بتطبيقها من قبل الجهات المعنية كافة”.

وقال بيان عن المكتب الاعلامي “في الوقت الذي يثمّن مجلس الوزراء الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات وزارة الصحة والدوائر الرسمية الاخرى من أجل حماية المواطنين من الاصابة بهذا الفايروس” مثمنا تعاون المواطنين مع تلك الجهات.

واهاب مجلس الوزراء بالمواطنين “الالتزام بتوصيات وقرارات اللجنة المذكورة كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليا لمكافحة انتشار هذا الفايروس”.

وأكد ضرورة “منع التجمعات بأشكالها كافة، لما لها من دور رئيسي في نشر العدوى وزيادة المخاطر ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وأرواحهم وسلامة مدنهم”، و”التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية الاخرى التي تصدر تعليماتها بشأن الحد من انتشار الفايروس”.

ودعا الى “توخي الحذر في تناقل المعلومات غير الموثقة والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية “، و”الاهتمام الكامل بإلاجراءات الوقائية المعتمدة علميا ،وفقا لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات”.

ودعا مجلس الوزراء الى “تجنب السفر الى خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر إلا في حالات الضرورة للحد من انتقال العدوى وتعزيز اجراءات السيطرة على انتشار الفايروس”.