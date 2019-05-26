مجلس الوزراء يخصص 10 مليارات دينار العراقي لتأمين مستلزمات اساسية لوزارة الكهرباء

(المستقلة) … افاد مصدر في مجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء قرر تخصيص مبلغ عشرة مليارات دينار، إلى وزارة الكهرباء، لغرض تأمين بعض المستلزمات الأساسية.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته (المستقلة) اليوم الاحد , إن “مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته الاعتيادية التاسعة عشر، قيام وزارة المالية، بتخصيص مبلغ عشرة مليارات دينار من تخصيصات الطوارئ للسنة المالية ٢٠١٩، لتغطية الاحتياجات الاساسية لوزارة الكهرباء”.

وبين أن “التخصيص سيكون إلى قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، لغرض تأمين بعض المستلزمات الأساسية، بناءً على ما عرضته وزارة الكهرباء بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء”.