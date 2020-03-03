مجلس الوزراء يخصص جلسته لجهود مواجهة فايروس كورونا  

(المستقلة).. خصص مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التي عقدها ،اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان ، لبحث مواجهة فايروس كورونا.

واستضاف المجلس لجنة الأمر الديواني(٥٥ لسنة ٢٠٢٠) ، لمناقشة سبل مواجهة فايروس كورونا المستجد في عموم العراق واتخاذ القرارات الإحترازية اللازمة للحد من خطورته ، بحضور عدد من المحافظين في المحافظات الحدودية وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق .

وأكد المجلس دعمه لوزارة الصحة والبيئة ،مثنيا على جهود لجنة الأمر الديواني (٥٥ لسنة ٢٠٢٠) .

وعرض وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي آخر التطورات وجهود السيطرة الصحية والتوعوية والمقترحات اللازمة لزيادة فعالية عمل اللجنة والتعاون مع الوزارات والمؤسسات لتنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني .