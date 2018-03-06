مجلس الوزراء يثمن مبادرة ملك السعودية ببناء ملعب في بغداد ..ويقرر تأهيل الخدمات في الحسينية

(المستقلة)..وجّه مجلس الوزراء شكره وتقديره لمبادرة عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء ملعب رياضي متكامل في العاصمة بغداد،

واوعز المجلس في اجتماعه الاعتيادي الذي عقده اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي ، بتشكيل لجنة من(وزارة الشباب والرياضة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط / دائرة التنمية المحلية والمكانية ووزارة التعليم العالي والبحث العالي/ مركز التخطيط الحضري والاقليمي) تتولى صياغة الاطار العام لإنشاء الملعب بالتنسيق مع المجلس التنسيقي العراقي- السعودي من حيث الموقع والتصميم والمتابعة، وتعرض اللجنة نتائج عملها على مجلس الوزراء.

من جانب آخر صوّت مجلس الوزراء على تأهيل الخدمات في منطقة الحسينية حيث تمت الموافقة على اكمال التخصيصات المدفوعة الى مشروع مجاري الحسينية والمبلغ المطلوب لسنة 2018 هو (7.5) مليارات دينار ، و تأهيل شبكة كهرباء الحسينية والمبلغ المطلوب للتأهيل مقداره (4.250) مليارات دينار وتصرف من تخصيصات تنمية الاقاليم لمحافظة بغداد.

كما تم تكليف وزارة الصحة ودائرة صحة بغداد الرصافة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين المراكز الصحية في منطقة الحسينية واستحداث صالات عمليات وصالات ولادة وأسرّة للطوارئ والرقود ، اضافة الى ايجاد آلية لتخصيص المبالغ الكافية لإكمال مدارس القضاء وبعدد (17) مدرسة وبمبلغ اجمالي مقداره (10.285) مليارات دينار.

وتضمنت الموافقة قيام مشروع الجهد الوطني باكساء الشوارع بمبلغ مقداره (8) مليارات دينار وقيام وزارة المالية بتسوية المواد المستخدمة من باقي الوزارات ،واكمال اكساء المحلات (209 و 217 ) المنفذة من قبل شركة تاج البناء بمبلغ مقداره (9) مليارات دينار ، اضافة الى تمويل اكمال مشروع ماء الزهور بمبلغ مقداره (6) مليارات دينار كتخصيص سنوي من المبلغ الكلي البالغ مقداره (22) مليار دينار .

ووافق المجلس على اعادة تأهيل شبكة الماء المنفذة المرحلة الاولى واكمال المتبقي بكلفة (3) مليارات دينار و تقديم منحة تشغيلية للتنظيفات في قضاء الحسينية بمبلغ مقداره (200) مليون دينار شهريا.

وتم خلال الجلسة ايضا التصويت على تسجيل السيارات المنفيست طراز 2014 (معلاية)الداخلة للعراق عبر منفذ كمرك البصرة باعتبارها واقع حال شريطة ان يكون آخر دخول للمركبات بتأريخ 31-12-2016.

وصوّت المجلس على تسديد مستحقات الشركة المنفذة لمشروع بسماية السكني.

وتم التصويت على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2017 بشأن شراء مواد اغاثة ومواد منزلية وانشاء وصيانة وترميم المخيمات.

وصوت مجلس الوزراء على مشروع النظام الاساس لمحكمة العدل الاسلامية الدولية.

وشهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن إنشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة.

وتم التصويت على مشروع تصديق اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية افغانستان الاسلامية.

كما صوت المجلس على تعويض الدرجات الوظيفية لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين من ابناء المكون المسيحي.

وناقش مجلس الوزراء خطة العمل للحوار الستراتيجي الشامل لتطويرعلاقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

كما عرض مجلس الوزراء خلال الجلسة الانجازات المتحققة في مشروع الحكومة الالكترونية.