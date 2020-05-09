مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة منها رواتب المتقاعدين وتعديل قانون الأحزاب

( المستقلة)… عقد مجلس الوزراء الجديد جلسته الاولى برئاسة مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة، منها يخص رواتب المتقاعدين وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن ايقاف التمويل، فضلاً عن تعديل قانون الأحزاب.

وقال مكتب رئيس الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إن “مجلس الوزراء ناقش آليات عمله والأوضاعالاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله، ووافق على تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحيةاطلاق رواتب المتقاعدين“.

واضاف ان المجلس قرر “إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل الى جانب الموافقةعلى مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادالأحكام المواد الدستورية“.

وتابع البيان كما قرر “قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادقويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق“.

وبين ان المجلس ” قرر الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسةالجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية“.

واشار إلى ان المجلس “قرر تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها“، مشيراً الى أن “على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية“.

وختم المجلس قراراته “تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنيةديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي“.( النهاية)