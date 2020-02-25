مجلس الوزراء العراقي يتخذ إجراءً “عاجلاً” لمواجهة كورونا

(المستقلة)… قرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء إطلاق المبالغ المالية اللازمة للصحة والمحافظات بشكل “عاجل” لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد.

جاء القرار خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وفق بيان صادر عن الحكومة.

وذكر البيان أن المجلس ناقش الاجراءات المتخذة لمواجهة خطر فايروس كورونا في عموم البلاد، حيث استمع إلى شرح تفصيلي قدمه وزير الصحة جعفر صادق علاوي عن الواقع الصحي في البلاد واجراءات الوزارة وخلية الازمة.

وأكد مجلس الوزراء على “ايلاء موضوع مكافحة انتشار فايروس كورونا أهمية قصوى واعلى درجات الاهتمام”.

وأعرب عن “دعمه لعمل خلية الازمة ومتابعتها للتطورات الصحية أولا باول”، مشيرا الى “ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالمية”.

وقرر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية باطلاق المبالغ اللازمة الى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين، وبما يمكنها من مواجهة فايروس كورونا واخذ الاجراءات اللازمة لمنع انتشاره.

ومنذ أمس الاثنين، سجل العراق إصابة 5 أشخاص بالفيروس هم إيراني جرى إجلاؤه إلى بلده، و4 عراقيين قدموا من إيران أيضاً. (النهاية)