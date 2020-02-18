مجلس الوزراء”المستقيل” يواصل اجتماعاته برئاسة الغضبان

(المستقلة)..عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

وقرر المجلس الموافقة على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2019 ليتسنى تلبية احتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 .

وتمت الموافقة على اصدار نظام الكلية العسكرية لسنة 2020، الذي دققه مجلس الدولة ، استناداً الى احكام المادة ( 80/ البند ثالثاً ) من الدستور ، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016 ، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة في مذكرتها ذات العدد: م د/ق/2/2/40 ل ق ، المؤرخة في : 27/1/2020 وملاحظات السادة أعضاء مجلس الوزراء من خلال جلسة الاجتماع .

ووافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

زيادة النسبة المحددة في احتياطي رأس المال المشار اليه في البند (ثالثًا / 1) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل، للشركات العامة غير الصناعية التابعة لوزارة النفط لتصبح بنسبة (30%) . زيادة النسبة المحددة في حساب الاحتياطيات لشركات القطاع الصناعي العامة التابعة لوزارة النفط المشار اليها في البند (ثالثًا /2) من المادة المذكورة آنفًا ، لتصبح بنسبة (55%) ، مع تعديل تخصيصها (فيما يتعلق بالشركات المذكورة) لتكون بالشكل الآتي:

نسبة (95%) منها لتأهيل وتطوير الصناعات الانتاجية .

نسبة (5%) منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالية للعاملين .

تخفيض حصة الخزينة العامة من الربح المشار اليها في البند (رابعًا / 1) من المادة المذكورة آنفًا، من أرباح الشركات العامة التابعة لوزارة النفط لتصبح بنسبة (5%)، على أن تصرف نسبة الـ (40%) المتبقية من هذه الحصة على واحدة أو أكثر من الشركات العامة التابعة لوزارة النفط ، بحسب ما يقرره السيد وزير النفط ، لغرض تأهيل وتطوير مصانعها الانتاجية أو استحداث مصانع أو نشاطات جديدة .

وتم اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن محطة الخيرات البخارية (4×350) ميكا واط شركة هيونداي للهندسة والانشاءات، بحسب الآتي:

اقتراح إحالة مشروع محطة الخيرات التجارية على ائتلاف شركتي هيونداي بحسب طلب وزارة الكهرباء ، لغرض توفير الطاقة الكهربائية وضمان تشغيل مصفى كربلاء . قيام وزارتي ( المالية ، والكهرباء ) بتنضيج صيغة عقد التمويل الخاص بالمشروع موضوع البحث . إحالة المشروع الى مجلس الوزراء الجديد ، لأهميته في إنتاج الكهرباء واستدامة تشغيل مصفى كربلاء . قيام وزارتي ( النفط ، والكهرباء ) بمناقشة اختيار موقع بديل للمشروع بالاستئناس برأي المقاول ( شركتي هيونداي للهندسة الانشائية وهيونداي للهندسة) لغرض انتاج مادة (الجبسن) ، ومما يتطلب توفير مساحات كبيرة من الأراضي ، وأخذ الإجراءات الملائمة من الجهات ذات العلاقة ، لغرض تخصيص الأرض اصولياً .

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن خطة عام 2020 لمحافظة ذي قار ، وبحسب الآتي :