مجلس النواب ينفي ارساله أي من أعضائه الى خارج البلد للعلاج

(المستقلة).. أكد مجلس النواب عدم ارساله أي من أعضائه الى خارج البلد للعلاج او دفع نفقات نقلهم.

ونفى بيان عن الدائرة الإعلامية في المجلس،اليوم، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تواجد نحو 20 نائبا تم ارسالهم من قبل مجلس النواب بطائرة خاصة للعلاج من فايروس كورونا في احدى المستشفيات الاردنية.

وقال “في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية جملة وتفصيلا ما يتم تداوله بشأن قيام مجلس النواب بحجز اي طائرة او دفع نفقات نقل نواب مصابين الى خارج البلد فانها تؤكد بان النواب المصابون يتم علاجهم في الداخل او الخارج بقرار شخصي منهم فالذي قرر منهم الحصول على العلاج خارج العراق لم يتدخل مجلس النواب سواء قي ترتيبات الحجز او في نفقات العلاج او نقله”.

وأشار الى انه ” بغض النظر عن صحة العدد من عدمه فان اصابة اي نائب او نائبة بالفايروس يعد امرا طبيعيا كونهم جزء من ابناء الشعب ويواصلون دورهم التشريعي والتمثيلي من خلال اللقاء بالمواطنين في مناطقهم او مع الموظفين في مؤسسات الدولة مما يجعلهم عرضة للإصابة”.