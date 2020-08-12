مجلس النواب ينظم الملتقى الشبابي العراقي لمناقشة وثيقة “حقوق الشباب”

(المستقلة).. بمناسبة اليوم العالمي للشباب, نظمت لجنة الشباب والرياضة اليوم الاربعاء, الملتقى الشبابي الخاص بمناقشة وثيقة حقوق الشباب .

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي, في كلمة بالمناسبة ان العراق من البلدان القليلة التي تتجاوز فيه نسبة الشباب للسكان اكثر من 62 % , وهي هبة ربانية تضاف لما منّ به علينا من موارد ، التي يجب استثمارها بالشكل الامثل لبناء الوطن والنهوض بواقعه “.

وتابع الكعبي ان ” بوادر مساهمة الشباب في تشريع القوانين وادارة الدولة تبلورت بشكل اكبر خلال هذه الدورة النيابية التي يشكل فيهاالشباب نسبة كبيرة وهذه بداية ايجابية لدور اكبر مستقبلا ليتولى شبابنا زمام الامور مستقبلا بإدارة الدولة وفق منظور اكثر فعالية ويتناسبمع طبيعة البلد “.

وبين ان مجلس النواب حرص خلال الفترة الماضية على تشريع العديد من القوانين التي تسجل لصالح الشباب ومنها تشريعه قانونالخدمة الاتحادي والتعديل الاخير لقانون الانتخابات الذي سيتضمن هو الاخر تعديلات كبيرة تصب في صالح هذه الشريحة المهمة “.

من جهتهم تقدم الشباب بوثيقة سميت بوثيقة حقوق الشباب , والتي جرى مناقشتها بشكل تفصيلي والتي انطلقت من مبدأ العدالة ، والثقل الذي يشكله الشباب الكمي والنوعي واستجابة لحراكهم الشعبوي لإضافة دماء جديدة تخلق الحيوية والديناميكية للدولة “.

وتضمنت الوثيقة اربعة محاور رئيسية توزعت ما بين القطاع السياسي والتنفيذي والاقتصادي و الاجتماعي ، تناولت العديد من المقترحات والمطالب التي لاقت قبول النواب الذين اكدوا ان تنفيذ هذه المقترحات والمطالب ستكون محور اهتمام السلطة التشريعية خلال الفترةالمقبلة خاصة وان جميعها قابل للتطبيق والاهم هو انهاء كل المشاكل التي يعاني منها الشاب بشكل جذري “.

وجرى الاتفاق على عدة توصيات من اهمها تشكيل لجنة مشتركة تضم نواب لجنة الشباب والرياضية وممثل شاب واحد عن كل محافظة عراقية للعمل على تنفيذ بنود الوثيقة اعلاه , والسعي لتنظيم ورش عمل ولقاءات مع الوزراء والجهات ذات العلاقة حول بعض القضاياالمهمة, ومتابعة نتائج القروض الممنوحة للشباب ومدى فاعليتها ، اضافة الى مفاتحة الحكومة لإعادة ارتباط مديريات الشباب والرياضة فيالمحافظات بالوزارة كونها من الوزارات السيادية وترعى شريحة واسعة من المجتمع “.