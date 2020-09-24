مجلس النواب يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات

المستقلة/- صوت مجلس النواب العراقي على الزام الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات.

وقال مصدر برلماني وطلع للـ(المستقلة) اليوم الخميس إن مجلس النواب صوت بالموافقة على طلب لجنة الاعلام والاتصالات على ادراج صيغة قرار ينص بإلزام الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات.

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ظهر اليوم الخميس، أعمال الجلسة رقم 8 ضمن الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول.

واعربت لجنة الخدمات النيابية، في وقت سابق، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في البلاد (زين، آسيا سيل ، كورك) لخمس سنوات قادمة، واقترحت انشاء شركات نقال حكومية.

واعلنت الحكومة العراقية في السابع من تموز الماضي، تجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما اثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.(النهاية)