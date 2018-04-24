مجلس النواب يكشف رواتب اعضاء البرلمان العراقية ومخصصات أعضائه

(المستقلة) … رد مجلس النواب، الثلاثاء، على ما صرح به النائب مشعان الجبوري بشأن رواتب اعضاء البرلمان، كاشفا في الوقت ذاته رواتب اعضائه وحجم مخصصاتهم، وذلك قبل انتخابات دورته الجديدة.

جاء ذلك في بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان اليوم 24 نيسان 2018 تعليقا على ما تداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحديث النائب مشعان الجبوري مع احدى القنوات الفضائية تناول فيه عمل مجلس النواب ورواتب اعضائه.

وذكر البيان ان ماتم تداوله من قبل النائب مشعان الجبوري بخصوص الرواتب لايمت للحقيقة بصلة وهو محاولة بقصد الاساءة لمؤسسة رصينة منتخبة من الشعب اذ تم الكشف مرارا في بيانات سابقة عن كل الارقام الخاصة برواتب النواب.

واضاف ان رواتب النواب لاتصل الى 45 مليون دينار كما ورد في التصريح وانما كان 12 مليون و900 الف دينار قبل اطلاق حزمة الاصلاح، في حين بلغ الراتب الكلي للنائب بعد تطبيق التخفيض وفقا للقرار 333 في اعلى معدلاته 10 ملايين دينار وكما في ادناه:

الراتب الاسمي (4) ملايين دينار

مخصصات منصب (2) مليون دينار

مخصصات شهادة

دكتوراه 100% من الراتب الاسمي

ماجستير 75% من الراتب الاسمي

بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي

معهد 35% من الراتب الاسمي

اعدادية 25% من الراتب الاسمي

وفيما يتعلق بحمايات النواب فقد اوضح البيان أن “المجلس اعتمد اليات وضوابط يصعب التلاعب بها لمنح رواتب الحمايات واعدادهم وفي حال امتلاك السيد النائب اي ادلة عكس ذلك فليتفضل بتقديمها الى الجهات المعنية كما أن مسالة تدخل بعض النواب بعمل المؤسسات الحكومية يحتاج هو الاخر الى ادلة يفترض بالمتحدث ان يقدمها للقضاء خصوصا انه يشغل عضوية لجنة النزاهة بمجلس النواب”.