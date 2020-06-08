مجلس النواب يعلن عدم الموافقة على طلب استقالة نائب

( المستقلة)… نفى المكتب الإعلامي للنائب المستقيل يوسف الكلابي صحة انباء تسنمه منصب محافظ واسط بدلا من محمد المياحي، فيما رفضت رئاسة البرلمان طلب استقالة تقدم به الكلابي.

وقال مكتب الكلابي في بيان له تلقته ( المستقلة).. اليوم الاثنين ، إنه “ينفي الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسنمه منصب محافظ واسط”.

وأوضح أن “نشر الاكاذيب والاشاعات التي تهدف الى خلط الاوراق عن طريق الصفحات والحسابات الوهمية التابعة لجيوش الكترونية معروفة هو اسلوب رخيص يتبعه من لا انجاز له يفتخر به امام الله والشعب”.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس النواب عن عدم موافقتها على طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الكلابي.

وكان الكلابي قد أعلن في وقت سابق استقالته من مجلس النواب وقال في بيان رسمي موجه للشعب العراقي ، “أنعى لكم اي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي”.( النهاية)