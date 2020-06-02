مجلس النواب يعلن إصابة عدد من اعضائه وعوائلهم بكورونا

( المستقلة)…. كشفت خلية الأزمة النيابية عن إصابة عدد من أعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا، مؤكدة ان البرلمان سيتخذ إجراءات للوقاية من الفيروس قبل انعقاد جلسة يوم غد.

وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “هناك إصابات فيروس كورونا لدى عدد من أعضاء مجلس النواب هم وعوائلهم وإفراد حمايتهم، وبعضهم يعتبر ملامساً لمصابين بالفيروس“.

وأضاف أن “إصابة أعضاء البرلمان أو المسؤول شيء طبيعي، فان الفيروس لا يستثني أحدا ولا يميز بين المسؤول والمواطن“.

وتابع عليوي، أن “مجلس النواب سيتخذ إجراءات الوقاية والسلامة الصحية قبل انعقاد جلسة يوم غد الأربعاء“.( النهاية)