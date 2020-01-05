مجلس النواب يصوت على قرار بانهاء عمل التحالف الدولي في العراق

مجلس النواب يصوت على قرار بانهاء عمل التحالف الدولي في العراق تضمن اخراج جميع القوات الاجنبية من الاراضي العراقية

(المستقلة).. صوت مجلس النواب اليوم على قرار يلزم الحكومة بالغاء طلب المساعدة المقدم الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وذكر القرار الذي صوت عليه باجماع النواب الذين حضروا جلسة البرلمان اليوم ان ذلك يأتي لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير.

ودعا البيان الحكومة العراقية الى العمل على انهاء تواجد اي قوات اجنبية في الاراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب كان..

كما طالب وزارة الخارجية بالتوجه وبنحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق

وتضمن القرار العمل على اجراء تحقيقات على اعلى مستوى لمعرفة ملابسات القصف الامريكي واعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة ايام.