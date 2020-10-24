مجلس النواب يصوت على توزيع الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة ويؤجل كركوك ونينوى رفع جلسته الى الأثنين المقبل

المستقلة .. قرر مجلس النواب رفع جلسته التي انعقدت اليوم ، بعد التصويت على عدد من القوانين من ضمنها قانون الانتخابات.

وصوت مجلس النواب على تحديد الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة ، فيما قرر تأجيل التصويت على دوائر محافظتي كركوك ونينوى الى يوم الاثنين المقبل.

وتشهد المحافظتان خلافا بين الكتل النيابية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، وتحديد المناطق لكل دائرة.

وتضمنت الجلسة أيضا القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل في عام ٢٠٠٣، و قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون كلية القوة الجوية.

كما تضمنت القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC90) لسنة ١٩٩٠، و القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٩ بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم (٣) لسنة ١٩٧٩ الملحقة بها.