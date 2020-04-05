مجلس النواب يشكل لجنة لدراسة برنامج الزرفي قبل “جلسة الثقة”

( المستقلة).. قال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد إن البرلمان سيشكل لجنة لدراسة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة.

وأوضح الحداد في بيان له تلقته ( المستقلة ) اليوم الأحد إنه “سيتم تشكيل لجنة برئاسة أحد نائبي رئيس البرلمان لدراسة البرنامج المقدم من رئيس الوزراء المكلف السيد عدنان الزرفي”.

وأوضح الحداد انه ” وبعدها سنقرر موعد لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة والأتفاق على آلية التصويت والحضور”.

وكانت مقرره البرلمان خديجة علي قد أبلغت شفق نيوز الأحد وصول طلب من الزرفي إلى البرلمان لتحديد جلسة منح الثقة لحكومته من عدمه.

جاء هذا الطلب بعد يوم واحد من تقديم الزرفي برنامجه الحكومي إلى البرلمان الذي يتضمن إجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة.( النهاية)