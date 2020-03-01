مجلس النواب يرجئ انعقاد جلسته نصف ساعة

(المستقلة)… قررت رئاسة مجلس النواب العراقي تأجيل عقد الجلسة المزمع عقدها اليوم الاحد لمنح الثقة الى الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي نصف ساعة.

وقال مصدر برلماني للـ(المستقلة) اليوم أن الرئاسة قررت تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها لوجود اعتراضات من اغلب الكتل البرلمانية على الحكومة الانتقالية ورئيسها.

واضاف المصدر ان اغلب الحاضرين من اعضاء المجلس يتواجدون في الكافتريا.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة يوم غد الأحد لتمرير حكومة علاوي بعد اخفاقه في تحقيق ذلك أول أمس الخميس بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين جراء خلافات عميقة بشأن التشكيلة الحكومية.

ويحظى علاوي، وهو وزير اتصالات أسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة الصدر وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري.

إلا أن يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة، فضلاً عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج. (النهاية)