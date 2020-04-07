مجلس النواب : يدرس عقد جلسات “افتراضية” لمنح الثقة للحكومة بسبب كورونا

( المستقلة)…. رجحت مقرره مجلس النواب خديجة علي، لجوء المجلس إلى عقد جلساته عبر دائرة افتراضية، بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت علي في تصريح لل( المستقلة) اليوم الثلاثاء ، أن “رئاسة مجلس النواب لم تحدد لغاية الآن موعد أو مكان انعقاد جلسة البرلمان بشأن منج الثقة لحكومة عدنان الزرفي من عدمه”.

وأضافت أن “هيئة الرئاسة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مكان انعقاد الجلسة في مبنى البرلمان أو عبر دائرة فيديوية الكترونية بسبب حظر التجوال وعدم قدرة النواب على الحضور إلى مبنى المجلس وتفشي فيروس كورونا في البلاد”.( النهاية)