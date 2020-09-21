مجلس النواب يتسلم مشروع قانون موازنة 2020

المستقلة/- أعلن ممثل الحكومة في مجلس النواب العراقي وصول مشروع موازنة البلاد المالية لعام 2020 إلى البرلماناليوم الاثنين .

وأبلغ ممثل الحكومة طورهان المفتي أعضاء البرلمان خلال الجلسة بوصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 14 ايلول الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020، مشيرا الى إرساله إلى مجلس النواب.

وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق، أن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 بلغ 45%، مشيرة إلى أنها تركز على تامين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا.