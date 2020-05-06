مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مرشحي حكومة الكاظمي

( المستقلة)… صوت مجلس النواب بعد منتصف ليل الأربعاء بالتصويت على منح الثقة للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وبدأ البرلمان اولا بالتصويت على جمعه عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية.

كما صوت البرلمان على علي عبدالامير علاوي وزيرا للمالية، مجلس خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط.

وصوت البرلمان على نازلين محمد وزيرة للاسكان والاعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة.

وصوت النواب على تسمية نبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء.

كما صوت البرلمان على ناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وعدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب.

يتبع ..