مجلس النواب يبحث آلية عمل مفوضية الانتخابات وإجراء الانتخابات المبكرة

(المستقلة)..ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاحد، ندوة موسعة للجنة القانونية النيابية بحضور رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، لبحث آلية عمل المفوضية واجراء الانتخابات المبكرة ، والوقوف على ابرز التحديات و المعوقات الفنية والادارية والمالية الموجودة .

ودعا الكعبي جميع القوى السياسية وجميع منظمات المجتمع المدني لتعضيد عمل المفوضية واسناد اداءها المطلوب خلال الفترة المقبلة بما يحفظ نجاح العملية الديمقراطية و يضمن تعزيز ثقة الجماهير في اداء المفوضية و استقرار و حيادية هذه المؤسسة واستقلاليتها وتحقيق الاهداف التي ينشدها الشعب ، محذرا من اية تدخلات في عمل المفوضية تحت اي عنوان او ظرف ، داعيا في الوقت ذاته المفوضية للعمل على تثبيت اصحاب العقود فيها .

واستعرض المجتمعون موضوعة النظام الداخلي والهيكلية المنجزة للمفوضية ، والتخصيصات المالية المطلوبة لانجاز وادارة العملية الانتخابية المقبلة ، كما جرى التأكيد على ضرورة ان تتسم عملية اختيار المناصب بالشفافية واتاحة الفرصة للمنافسة وفقا للكفاءة والمعايير التي وضعتها المؤسسة المستقلة .