مجلس النواب يباشر بأخذ تعهدات من الصحفيين والمصورين لارتداء الزي الموحد

(المستقلة)..باشر مجلس النواب بأخذ تعهدات من الصحفيين والمصوريين، اليوم الاثنين، ينص على التزامهم بالزي الرسمي الموحد المتمثل ببذلة رسمية وربطة عنق عند الورود الى مبنى المجلس بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وقال منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان “استعلامات المجلس الزمتنا بالتوقيع على التعهد، ورفضت السماح لنا بالدخول دون ذلك.”

وعلى الرغم من تدخل الدائرة الإعلامية لرفض القرار، الا ان الأمين العام لمجلس النواب سيروان سيريني اصر على فرض هندام الصحفيين، ولم تفلح محاولات الوساطة بتراجعه عن ذلك.

وتابعت الجمعية امتعاض الزملاء الصحفيين من هذا القرار، ومحاولات لأوساط نيابية لمنع هذه الإجراءات ومنع ابعاد الصحفيين عن العمل الصحفي داخل مجلس النواب، كما يجري حراك جدي لمقاطعة جلسات المجلس بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وفي الوقت الذي أستنكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، فرض السلطة التشريعية مثل هذه القرارات “الشكلية الهزيلة” على الصحفيين، أكدت انها ستسجل أي حالة منع لصحفي من الدخول “انتهاك فاضح وصريح لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، وتقييد واضح لحركتهم وإلزامهم بمعايير القيافة التي ليست من واجب الصحفيين لكونهم ليسوا موظفين في المجلس”.

وطالبت الجمعية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمتابعة هذه القرارات وايقافها، في الوقت الذي يناط بالمجلس مناقشة القرارات التي تحمي الصحفيين من الانتهاكات المتكررة و التضييق الذي يتعرضون له.

كما ناشدت الجمعية جميع الصحفيين الى تنضيج قرارهم الموحد بمقاطعة جلسات المجلس حتى العدول عن قراراتهم.