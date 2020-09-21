مجلس النواب يؤجل التصويت على قرار يتعلق بالخدمة العسكرية الالزامية

المستقلة/- أجل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢، المتعلق بالخدمة العسكرية الالزامية قبل الالتحاق بالوظيفة.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها وتلقته (المستقلاة) اليوم الاثنين ان ” صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، فيما اشارت الى ان المجلس، اجل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي” .

واضاف البيان ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجه بعقد اجتماع يوم غد، الثلاثاء، للجان المعنية مع ممثل الحكومة بشأن قانون الضمان الصحي”، مشيرا الى ان المجلس انهى تقرير ومناقشة مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣.

وانهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بالممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

ويتعلق القرار المذكور باحتساب مدة الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لأغراض التقاعد حصراً؛ فيما ينص التعديل الجديد المقترح، على احتساب تلك الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. (النهاية)