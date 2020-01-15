مجلس النواب الاردني مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

المستقلة / أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020.

ويستمر المجلس، في التصويت على مشروع قانون الوحدات الحكومية 2020، بعد الانتهاء من الاستماع إلى رد الحكومة على ملاحظات النواب.

ووافق مجلس النواب على توصية اللجنة المالية بخفض العجز المالي إلى 1.046 مليار دينار.

جدول الجلسة، أظهر أنه سيتم التصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور، وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية.

وتعرف النفقات الرأسمالية بأنها نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية التنموية، وتؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي، وتشمل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

الحكومة، أحالت نهاية تشرين الثاني الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.

وقدرت الحكومة مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليارات دينار، موزعة على 8.382967 مليارات دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.

كما قدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليارات دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليارات دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.

ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.