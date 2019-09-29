مجلس المحافظة : هناك هجرة كبيرة الى كربلاء من المحافظات الاخرى

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أكد مجلس محافظة كربلاء، مساء الاحد ،إن المحافظة تستقبل عدد كبير من المهاجرين اليها من المحافظات العراقية.

وقال رئيس المجلس علي عبد المالكي لـ( المستقلة ) محافظة كربلاء تشهد اكبر حالة هجرة لها ، وتعد من المحافظات الأولى بهذا المجال “.

واشار الى أن البعض من هؤلاء المهاجرين سكن اراض غير مجازة لهم، مبينا أن هذه الاراضي مخصصة للمشاريع ، وفي هذا الامر لا “يوجد نفس بأن هذا كربلائي وذلك غير كربلائي “.

واوضح إن “هناك مشاكل من الحكومة المركزية تجاه كربلاء، واحدة منها عدم اعتراف الحكومة المركزية باعداد القادمين الى كربلاء “.

وأوضح إن “كربلاء تمتلك مليوني بطاقة تموينية، فيما تصرف الحكومة متعلقات مالية لـ مليون و250 الف نسمة فقط”.