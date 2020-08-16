مجلس القضاء يبرر اطلاق سراح المتهمين بجريمة قتل المصلين في ديالى

المستقلة /- اصدر مجلس القضاء الاعلى توضيحا بخصوص الحكم الصادر قبل يومين بحق متهمين بارتكاب جريمة قتل المصلين عام 2014 في محافظة ديالى .

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد :” توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام بخصوص اطلاق سراح متهمين عن جريمة حصلت في محافظة ديالى ، فان محكمة التمييز دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها “.

واضاف :” ان المتهمين انكرا التهمة أمام قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات وان أقوال الشهود والمشتكين تناقضت امام القائم بالتحقيق ، والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى ، وان الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين امام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي سببا للحكم ، سيما وان التقرير الطبي الخاص بفحصهما يشير الى تعرضهما للضغط ، ولكون تلك الادلة المتحصلة لا ترتقي الى مستوى الدليل المعتبر قانونا ، لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهما والافراج عنهما ” .

ودعا المركز الاعلامي المعنيين الى توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام ، بغية عدم تضليل الرأي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى ، لاغراض سياسية او انتخابية .

وكانت محكمة التمييز الاتحادية، اصدرت الاربعاء الماضي حكمًا بالغاء حكم الادانة الصادر من محكمة الجنايات المركزية ضد اثنين من مرتكبي حادثة جامع مصعب بن عمير في ديالى عام 2014.

وقررت المحكمة اطلاق سراحهما، والغاء الحكم القاضي بالسجن المؤبد ضدهما.

يذكر ان مجموعة مسلحة ارتكبت في عام 2014، جريمة مروعة، باقتحامها جامع مصعب بن عمير، في محافظة ديالى، وقتلت 34 مصليا، واصابت عشرات آخرين بجروح مختلفة.