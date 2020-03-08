مجلس القضاء : سيتم ملاحقة كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف

المستقلة … وجه مجلس القضاء الاعلى كافة المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية العليا في النجف.

وذكر المجلس في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان عقد مع رئيس جهاز الادعاء العام موفق العبيدي و رئيس جهاز الاشراف القضائي جاسم محمد عبود اجتماعا ناقش فيه الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا”.

واضاف البيان أن “المجتمعين ناقشوا الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا والعمل بتوصيات خلية الازمة بخصوص ذلك”.

وتابع البيان أن ” المجتمعين ناقشوا ظاهرة ادعاء البعض خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة انهم ممثلي المرجعية الدينية أو ناقلي لوجهات نظرها وحيث ان هذه الادعاءات غير صحيحة كون موقف المرجعية بخصوص ذلك واضح من خلال خطبة الجمعة فقط ، لذا تم توجيه كافة المحاكم ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا انه ممثل المرجعية أو حاملا رسالة عنها”.