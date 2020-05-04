مجلس القضاء : اهانة مؤسسات الدولة او احد موظفيها تعتبر من جرائم الحق العام

المستقلة ..أكد مجلس القضاء الاعلى، ان اهانة مؤسسات الدولة او احد موظفيها تعتبر من جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون الجنائي العراقي بعقوبة السجن .

وقال المتحدث بأسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، أن “المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة كذلك نصت المادة (229) من القانون المذكور على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان وهذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام”.