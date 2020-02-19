زيدان يبحث مع الكاظمي مشروع قانون جهاز المخابرات

مجلس القضاء الأعلى يلتقي الكاظمي ويبحث معه مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني

المستقلة … أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء، في مكتبه مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني.

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وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “المستقلة” نسخة منه، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث بالاجتماع مع السيد رئيس جهاز المخابرات الوطني مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني”.