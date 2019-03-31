مجلس القضاء الأعلى يصدر بيانا بشأن المخالفين للقانون خلال زيارة الإمام الكاظم

(المستقلة) … وجه مجلس القضاء الأعلى، الأحد، القضاة المختصين باتخاذ اشد الإجراءات القانونية لمخالفي القانون خلال زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام).

وقال المجلس في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنه وجه “القضاة المختصين باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق البعض من ضعاف النفوس ممن يرتكب جرائم مخالفة للقانون أثناء مراسم زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)”.

يشار إلى أن ملايين المسلمين يقصدون سنوياً مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة وقطع بعض الطرق والشوارع.