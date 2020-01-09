مجلس العموم البريطاني يصادق على اتفاق بريكست في يناير 9, 2020 شارك الخبر إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار كوريا يقود اتلتيكو مدريد إلى فوز في جدة امام برشلونة اخر الاخبار عتبات أولية لبسط ثقافة الحوار اخر الاخبار بدء العمل بإنشاء الممر الثاني لـ”طريق الموت” في ميسان اخر الاخبار عائلة اللص القتيل تطلب التوسع في التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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