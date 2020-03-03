مجلس السليمانية يعقد اجتماع عاجل بعد 5 اصابات في كورونا

المستقلة / يعقد مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة الاجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا.

وحسب الدعوة التي وجهها آزاد حمه امين رئيس مجلس محافظة السليمانية الى اعضاء المجلس، فإن برنامج عمل اجتماع مجلس محافظة السليمانية سيتضمن مناقشة الاجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا وسبل حماية سلامة المواطنين.

وسيستضيف مجلس محافظة السليمانية خلال الاجتماع، كل من محافظ السليمانية ومحافظ حلبجة والمشرف على ادارة كرميان والمشرف على ادارة رابرين ومدير عام صحة السليمانية ومدير عام صحة محافظة حلبجة، بحسب اعلام الاتحاد الوطني.

وسجلت السليمانية خمس اصابات بفيروس كورونا لاشخاص عائدين من ايران.