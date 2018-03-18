مجلس الامن الوطني يوجه بحسم الموقف الامني لموظفي المناطق المحررة

(المستقلة).. ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني في اجتماع عقده اليوم برئاسة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، موقف التدقيق الأمني لموظفي المناطق المحررة( نينوى)

ووجه الوزارات بإعداد احصائية عن الموظفين الذين لم يباشروا والتوجيه بحسم التدقيق الأمني بأسرع وقت.

كما عرض امام المجلس التقرير السنوي للاستقرار في العراق (معايير الهشاشة) والتحسن الكبير للعراق وفق مستوى التصنيف الدولي والعمل على رفعه الى مستوى أعلى واصدار مجموعة من التوجيهات بخصوص هذا الامر.

وتم التصويت على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الاستخباري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما جرت متابعة تنفيذ المقررات السابقة ومناقشة عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.