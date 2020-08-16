مجلس الاعمال يناشد مصطفى الكاظمي احياء مبادرة دعم القطاع الخاص

المستقلة /- ناشد مجلس الاعمال الوطني العراقي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى ضرورة احياء مبادرة دعم القطاع الخاص من خلال منح القروض المٌيسرة وتبسيط الاجراءات القانونية والادارية لدعم المشاريع الصناعٌية والزراعية والخدمٌية من اجل دفع عجلة التنمية في العراق .

وطالب المجلس في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان يكون المشروع الصناعي او الزراعي او الخدمي ضامنا للقرض بارضه وابنيته والمكائن والمعدات والمركبات والالات ، وبدون ارهاق المقترض بتقديم ضمانات وخطابات ضمان او رهن عقاري ، شرط ان يبقى المشروع ضامنا لذاته .

واكد المجلس وهو مؤسسة مجتمع مدني تدافع عن حقوق القطاع الخاص ، على ضرورة ارجاع آلية منح القروض من خلال المصارف التخصيصية كالمصرف الصناعي للقروض الصناعية والمصرف الزراعي للقروض الزراعية والمصرف العقاري للقروض العقارية ، مشددا على ان هذه المصارف لديها الخبرة والكفاءة والمعرفة بكل قطاع .

وطالب ، ان تكون نسبة الفائدة على القروض 2% وفترة سماح لا تقل عن سنتين من تاريخ قبول القرض واطلاق اولى دفعاته او استيراد المكائن والمعدات ، مع ضمان ان تكون سداد القرض لمدة 15 سنة .

واكد ، على ضرورة تبسيط اجراءات منح القروض في دوائر الدولة وعدم وضع العراقيل امام اصحاب المشاريع المستوفية للشروط .

واضاف المجلس ، ان ارجاع مبادرة القروض الميسرة للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية لها فوائد كثيرة ، حيث ستساهم يتوفير فرص العمل للعاطلين والخريجين ، بالاضافة الى توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة .

وشدد المجلس ، على ان تشغيل المشاريع الانتاجية سيؤمن حاجة البلد من السلع والخدمات الامر الذي ستكون له تداعيات ايجابية على ملف الامن الغذائي والخدمي .