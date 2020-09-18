مجلس الأمن يصوّت على التمديد لولاية فريق التحقيق الدولي “يونيتاد”

المستقلة.. قرر مجلس الأمن بالإجماع اليوم تمديد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) حتى 18 أيلول/سبتمبر 2021.

وتم التمديد، الوارد في القرار (S/RES/2544 (2020، بناءً على طلب الحكومة العراقية.

ورحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق كريم أسد أحمد خان، بإجماع مجلس الأمن في قراره، واعتبره دليلاً على استمرار الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وحكومة العراق للعمل جنباً إلى جنب من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة للضحايا والناجين من جرائم تنظيم داعش.

وأعرب خان عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة العراق لولاية الفريق وعمله، وشدد على التزام يونيتاد بمواصلة العمل بشكل وثيق مع السلطات العراقية في تنفيذ ولايته.

وقال “منذ بدء عملنا في العراق أواخر عام 2018، اعتمد تحقيق ولايتنا والوفاء بالوعد الذي قطعناه على الناجين من خلال قرار مجلس الأمن 2379 (2017) على شراكة فريدة بين فريقنا والسلطات العراقية، والمجتمعات المتأثرة، وكافة الدول. ويسعدني أن المجلس أكد مرة أخرى دعمه بالإجماع لهذا العمل، بناءً على طلب حكومة العراق، وأتطلّع إلى البناء على التقدم المحرز حتى الآن مع نظرائنا العراقيين خلال الفترة القادمة.

تم إنشاء فريق التحقيق بموجب القرار 2379 (2017)، وهو مكلف بدعم الجهود المبذولة لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبوها في العراق.

كان المستشار الخاص خان قد أطلع مجلس الأمن آخر مرة في 15 حزيران/يونيو.